In marcia verso la F1 Già in 70mila per il Gp Si lavora alla capienza E c’è l’idea Frecciarossa

di Enrico Agnessi

Ventimila posti in più, in Autodromo, per il Gp di F1. È il piano al quale sta lavorando Formula Imola in vista dell’appuntamento del 19-21 maggio. "Vogliamo aumentare la capienza giornaliera da 73mila a 93mila persone", rivela il presidente Gian Carlo Minardi, forte delle oltre 130mila presenze complessive nei tre giorni registrate lo scorso anno. Ci si arriverà con le tribune provvisorie e con il recupero di "sette o ottomila posti" dagli spalti ‘ecologici’ della Tosa, area oggetto di lavori in queste settimane.

I biglietti verranno messi in vendita più avanti, sempre dietro la regia di Aci. "Per ora stanno finendo quelli delle zone che abbiamo già a disposizione", aggiunge Minardi. "Ne sono stati venduti il 70%", riferisce il presidente di Formula Imola. Il che vuol dire, considerando che tra prima e seconda fase sono stati messi a disposizione degli appassionati 8mila biglietti in vista delle festività natalizie e altri 90mila a fine gennaio, circa 70mila tagliandi già staccati per i tre giorni dell’evento. Per quanto riguarda la domenica, in particolare, le disponibilità scarseggiano. A oggi, gli unici posti disponibili per la gara sono quelli ‘circolari’ vale a dire senza un posto a sedere assegnato.

Nel frattempo, si lavora anche sulla viabilità del prossimo Gp del made in Italy e dell’Emilia-Romagna, quest’anno sponsorizzato da Qatar Airways. L’obiettivo è quello di limitare il più possibile gli arrivi in auto, in modo da contenere le ripercussioni dell’afflusso dei tifosi sul traffico cittadino, soprattutto in corrispondenza del casello autostradale. In questa ottica, il sindaco Marco Panieri ha annunciato già da tempo l’organizzazione di vari treni speciali. E ieri, a margine della presentazione del calendario eventi 2023 del circuito, ha spiegato come l’idea sia anche quella di consentire anche alcuni treni ad alta velocità (Frecciarossa e Frecciabianca) di fermarsi in stazione. "Ci stiamo lavorando con Trenitalia", avverte il primo cittadino, che apre anche alla possibilità di utilizzare navette per quei parcheggi troppo lontani dal circuito da permettere ai tifosi di raggiungerlo a piedi.

Il Gp di F1 è il pezzo forte del calendario 2023 dell’Autodromo. Una stagione speciale, visto che quest’anno l’impianto ideato da Checco Costa spegne 70 candeline. Per festeggiare la ricorrenza, sono in via di definizione diverse iniziative che verranno rese note nel corso della stagione. Intanto, avanti con il nuovo logo, con l’incarico affidato a una giovane imolese, Giulia Mongardi, iscritta all’Istituto d’arte applicata e design di Bologna. C’è poi il libro scritto dal giornalista sportivo Pino Allievi, dal titolo ‘Imola, il romanzo dell’Autodromo’. Altra importante novità è ‘Imola 70’, l’app ufficiale del circuito con tutte le informazioni utili sugli eventi del calendario 2023 a portata di smartphone.

Infine, Ferrari Trento, per il terzo anno brindisi ufficiale del campionato di Formula 1, ha ideato una bottiglia speciale dedicata sempre ai 70 anni dell’Autodromo. È una cuvée Blanc de Blancs espressione dello Chardonnay di montagna che Ferrari Trento ha reso famoso nel mondo. L’etichetta riproduce il disegno stilizzato del circuito.