In memoria di Ayrton. Nuovi orari per ’Magic’. In mostra le foto inedite

Cambio di orario a partire da domani per l’emozionante mostra fotografica “Magic”, dedicata al grande pilota brasiliano Ayrton Senna e curata da Mirco Lazzari e Angelo Orsi, allestita a Castel San Pietro Terme nella sala espositiva comunale di via Matteotti 79. La mostra si potrà visitare tutti i giorni, feriali e festivi, dalle 16 alle 19 (anziché dalle 15 alle 18) e sabato e domenica anche dalle 10 alle 12. La mostra “Magic” è la prima delle iniziative previste, di concerto tra i Comuni di Imola e Castel San Pietro, la Città metropolitana di Bologna e la Regione Emilia-Romagna, per celebrare il trentennale della morte del campione, che ricorrerà il 1° maggio 2024. In esposizione fino al 29 febbraio a Castel San Pietro Terme ci sono 60 scatti inediti realizzati da Lazzari e Orsi, un numero non casuale dal momento che il 1960 è l’anno di nascita di Senna. Poi l’allestimento si sposterà a Imola (inaugurazione il 21 marzo 2024: il 21 marzo è il giorno di nascita del pilota), dove si arricchirà di ulteriori 34 scatti inediti, a comporre il numero 94, l’anno della tragica morte, in seguito al terribile incidente sul circuito del Santerno. La mostra è stata inaugurata domenica 17 dicembre 2023. Oltre ai due fotografi Lazzari e Orsi, e ai padroni di casa – il sindaco Fausto Tinti e la presidente di Pro Loco Raimonda Raggi –, avevano partecipato anche la consigliera regionale Francesca Marchetti, il sindaco di Imola Marco Panieri, il presidente di Territorio Turistico Bologna-Modena Mattia Santori, e, in rappresentanza di IF Imola- Faenza, la direttrice Marcella Pradella e il consigliere Stefano Trazzi.

Soprannominato Magic, è considerato uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, nonché una delle figure più rappresentative e iconiche della Formula 1 e dell’automobilismo in generale.

Sulla sua tomba, nel Cimitero di Morumbi a San Paolo, è scolpita una citazione tratta dalla Lettera dell’apostolo Paolo ai Romani: Niente mi può separare dall’amore di Dio.

E tante sono le iniziative che verranno organizzate nel nostro territorio in onore dell’amato e compianto campione brasiliano in occasione del trentennale della morte.