In memoria di Pirazzini. Autodromo strapieno con oltre 500 studenti. Premi al liceo linguistico

Quasi 500 studenti delle superiori hanno partecipato all’undicesima edizione del premio ‘Ezio Pirazzini protagonista di una passione’ dedicato alla memoria del giornalista del Carlino scomparso nel 2010. ‘Uomini e donne: lo sport può abbattere le differenze?’, la traccia dell’edizione di quest’anno. Ieri nella sala stampa dell’Autodromo (intitolata allo stesso Pirezio) le premiazioni.

Nella sezione articolo vince Erica Dolla della 4ªE del liceo linguistico Alessandro da Imola (autrice di alcune amare considerazioni sul percorso ancora lungo verso la parità di genere anche nello sport). Nella sezione multimedia primo classificato il gruppo formato da Sofia Di Battista, Elena Martignani, Emma Pieri e Alijona Uruci della 3ªG, sempre del linguistico, con un video di animazione grafica dedicato alla rivincita femminile.

Ai primi classificati un assegno di 300 euro, ai secondi 200 euro e ai terzi classificati, con quota integrale a tutti gli ex aequo, 100 euro. E poi libri, omaggi personalizzati e gadget di Formula Imola, nonché pass per i Minardi Days. Premiati anche gli insegnanti Fabio Rizzoli e Gianluca Poggi (Alberghetti), Irene Montanari e Maria Grazia Sini (Alessandro da Imola).

"Grande soddisfazione per la partecipazione di tutti i poli scolastici e in tutte le declinazioni" viene espressa da Gianfranco Bernardi, presidente del comitato promotore del premio. "Esiste una bella gioventù, se motivata in maniera adeguata", aggiunge Moreno Grandi, presidente della sezione di Imola dell’associazione Atleti azzurri e olimpici d’Italia che organizza il concorso. "Abbiamo trovato ‘cuore’ in ognuno degli elaborati proposti", sottolinea Gabriella Pirazzini, figlia del giornalista.

"L’obiettivo è quello di creare una grande festa della creatività", sono invece le parole di Vinicio Dall’Ara, parte del comitato promotore assieme a Marco Isola, che rimarca la "capacità dei nativi digitali di condensare anche in un solo minuto un messaggio importante".

Molto apprezzato il lavoro della giuria specializzata che ha votato i diversi elaborati composta da Pino Allievi, Beppe Tassi, Renato D’Ulisse ed Ezio Zermiani.

Complimenti da parte del sindaco Marco Panieri ("Per noi i giovani e lo sport sono un filone di impegno essenziale"), dal suo vice e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari ("Questo premio continua a rivolgersi con tenacia e forza alle scuole") e da Elena Penazzi, assessore all’Autodromo ("Vogliamo trasmettere l’importanza della parità di genere anche nel mondo del motorsport e dell’automotive"). Ultima parola per Gian Carlo Minardi, presidente di Formula Imola: "Pirezio amava il giornalismo e la bellezza. Questa edizione mette insieme le due cose".