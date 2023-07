’In mezzo scorre il fiume’ Weekend tra natura e show

Entra nel vivo il cartellone circondariale del festival ‘In mezzo scorre il Fiume’, percorsi tra musica e natura, diretto da Luisa Cottifogli. Domani alle 21 tappa a Borgo Tossignano, alla Casa del Fiume, con il concerto dei Calézna. Il termine, che in dialetto romagnolo significa ‘caligine’, cela un trio di talentuosi musicisti formato da Roberto Bartoli, Fabio Mazzini e Francesco Merli. Il tutto in un’area naturale protetta di oltre duemila ettari che si distingue tra le eccellenze dell’Appennino settentrionale come unica catena montuosa costituita quasi esclusivamente dal gesso. Per chi lo desidera, l’esibizione live sarà preceduta da una cena (info e prenotazioni 335 667 8068 - [email protected]).

Sabato, invece, toccherà a Bubano. Escursione in partenza alle 17.30 dal Torrione sforzesco, per raggiungere l’oasi naturalistica. Il ritrovo ideale per alcuni degli artisti del Collettivo Rosario che, alle 21.30 in piazza Dante Cassani, presenteranno ‘Fio Azul, con il corpo e con la voce’. Una performance di body music, danza e voci.

Ma non è tutto. ‘La Body Music e le gestualità delle danze brasiliane’ sarà il tema del workshop con Charles Raszl, direttore del Collettivo Rosario ma anche membro del gruppo Barbatuques, in programma domenica alla sala polivalente di Mordano e il Parco del donatore di sangue dalle 9.30 alle 13. Il seminario è rivolto a musicisti, danzatori, capoeristi, insegnanti di musica, danza e teatro che desiderano ampliare il proprio repertorio pedagogico. Ma anche a tutti coloro che sono interessati ad avvicinarsi a questa stimolante disciplina (info e prenotazioni: 351 6812880 - [email protected]).

"Da un flashmob musicale organizzato nel 2019 sul fiume Santerno contro i disastrosi lavori di pulizia dell’alveo fluviale è nata l’idea di creare un festival per puntare i fari sulla bellezza del territorio – spiega la direttrice artistica Luisa Cottifogli -. La volontà è quella di proteggere i siti dalla speculazione attraverso una biodiversità artistica". Non solo. "Pensiamo alla scorretta gestione dei fiumi, al taglio indiscriminato delle piante che rinsaldano gli argini – continua -. Senza dimenticare il selvaggio consumo di suolo e le concessioni edilizie per costruire dove non si deve. Ecco, tutti questi elementi hanno contribuito al disastro che ha colpito di recente i nostri territori. Il festival ha un preciso scopo: portare visitatori, arte e attività rigeneranti nei luoghi rimasti isolati a causa di frane e alluvioni".

Mattia Grandi