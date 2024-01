In mostra alla Rocca il passato delle città visto da Urbex

Alla Rocca di Dozza manca sempre meno per l’inaugurazione della fotografica ‘Urbex - Sguardi sul passato’ in programma alle ore 16 del 20 gennaio con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Un’esposizione in cui il potere delle immagini di strutture abbandonate sarà in grado di catapultare la mente del visitatore lungo itinerari straordinari. Il percorso, che resterà visibile fino al 3 marzo con il contestuale acquisto del tagliando di ingresso al castello, è frutto delle istantanee di talentuosi fotografi come Roberto Medri, Andrea Turtura, Donatella Vivoli e Roberta Zuffi del ‘Tempus Fugit Urbex Group’. La bellezza di prospettive uniche, momenti catturati nel tempo e la magia della fotografia manifestata in ogni singolo dettaglio per far rivivere la prima vita di ville, chiese e altre location cadute in disuso e diventate preda del sopravvento della natura. Il termine ‘Urbex’, infatti, è l’acronimo di ‘Urban Exploration’ con cui si definisce l’esplorazione di luoghi abbandonati condotta secondo un codice etico rigoroso.