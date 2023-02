In mostra i disegni degli alunni sul Carnevale

Ultimi giorni per visitare, nel Municipio di Castel San Pietro Terme, la mostra dei disegni realizzati dagli alunni delle scuole castellane in occasione del concorso indetto dal Comune sul tema ’Il Carnevale nel regno della fantasia’. La mostra sarà aperta fino a domani negli orari di apertura degli uffici comunali. Quest’anno numerosi elaborati sono stati realizzati con la partecipazione di tutta la classe, a differenza degli anni precedenti in cui avevano concorso soprattutto disegni realizzati da singoli alunni. L’inaugurazione della mostra e la premiazione del concorso dei disegni si erano tenute domenica 19 a conclusione della festa in piazza. Come stabilito dalla Giuria composta da artisti castellani e dall’assessore alla Cultura e Politiche Giovanili Fabrizio Dondi, erano state premiate le due classi autrici dei disegni primi classificati: la sezione F della scuola dell’infanzia G. Rodari (insegnante Costantina Puleo), e la classe 5 a A della primaria Don Luciano Sarti (insegnante Grazia Belingheri) per il disegno dal titolo ’Educazione all’immagino’, mentre la classe 1 a A della G. Serotti (insegnante Angela Negroni) aveva ricevuto il 1° Premio Locandina per l’immagine del Carnevale 2023. Inoltre erano stati consegnati tre premi speciali alle classi: 3 a B scuola primaria Don Luciano Sarti (insegnante Teresa Maffia) per il disegno ’Gli amici di Pratoallegro’; 4 a A della scuola primaria G. Serotti (insegnante Francesca Oreste) e 2 a B della Scuola primaria Don Luciano Sarti per il disegno “I super me” (insegnante Ouarch Majdouline). Galleria fotografica: sito web www.cspietro.it e pagina fb https:www.facebook.comcspietro del Comune di Castel San Pietro Terme.