In mostra i disegni di Sandra Fiumi

Si inaugura domani alle 11, nella saletta espositiva comunale di via Matteotti 79, la mostra personale dell’artista bolognese Sandra Fiumi, con il patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme. La mostra, che presenta una quindicina di opere realizzate con le tecniche di disegno iperrealistico a pastello e pittura ad olio, sarà aperta fino a domenica 12 febbraio tutti i giorni: dal lunedì al sabato (11-13 e 14,30-17,30), la domenica dalle 14,30 alle 17,30.

"Mi sono sempre interessata di Arte nelle sue diverse forme – afferma Sandra Fiumi, che per la prima volta mette in mostra le sue opere a Castel San Pietro Terme –. Il disegno e la pittura, che mi hanno accompagnata da sempre, per me rappresentano una sorta di terapia per l’anima, un momento di introspezione e meditazione in cui mente e cuore si fondono insieme donandomi uno stato di benessere e completezza. Per questo considero disegnare o dipingere in tutte le varie tecniche come una medicina per l’anima. A tutti i miei Maestri dedico un immenso grazie per tutto ciò che mi hanno insegnato e trasmesso sia come artisti, ma soprattutto come persone".