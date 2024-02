In mostra i disegni realizzati dagli studenti per il Carnevale

Ormai chiuso il sipario sul Carnevale, si possono ammirare fino a mercoledì 21 febbraio i disegni realizzati per il concorso indetto dal Comune dagli studenti delle scuole. In esposizione al primo piano del municipio ci sono tutti i 69 disegni in concorso, a cominciare da quelli premiati domenica 11 alCassero Teatro Comunale, al termine della festa in piazza XX Settembre.

A disegnare il personaggio scelto come immagine per la locandina è stata la quarta C della scuola primaria Luciana Sassatelli. La giuria era composta dal gallerista Alessandro Bertacchini, da Andrea Ferrari dell’associazioneTao Turtles of the Adriatic Organization aps e dall’assessore alla cultura Fabrizio Dondi.