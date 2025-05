In moto con la benzina ’bio’. È iniziato il viaggio di Maryam

Il rombo delle moto vintage ha dato la sveglia a piazza Gramsci. E’ iniziata ieri la sfida di Maryam Talaee, attivista, pilota e attrice che in questo momento sta correndo il Fiva World Motorcycle Rally 2025 a bordo di una moto a bio carburante. Sì, un sidecar d’epoca alimentato con una benzina speciale, ovvero con minor utilizzo di combustibili fossili, emissioni e tossicità. Centinaia le moto d’epoca provenienti da tutta Europa che ieri si sono presentate nel cuore della città. I veicoli, salutati dal sindaco Marco Panieri e dall’assessora all’Autodromo Elena Penazzi sono partiti per un viaggio lungo quattro giorni fra Emilia Romagna e Toscana, con ritorno proprio a Imola. Protagonista indiscussa la pilota iraniana, che proprio grazie alle due ruote svolge attività di propaganda non solo per la salute ambientale, ma anche per l’emancipazione delle donne nei Paesi del Medio Oriente e la salvaguardia degli animali.