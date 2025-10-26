In moto contro un camion. Sessantenne gravissimo

Un colpo di sonno, o forse una disattenzione. Sono al momento queste le cause più accreditate che avrebbero portato ieri in prima mattina un motociclista ora in prognosi riservata a tamponare violentemente un mezzo che si stava occupando della raccolta dei rifiuti.

Scenario dello scontro la via Emilia, corsia nord, quella che dalla frazione conduce a Bologna. E’ la stessa che stavano percorrendo i due mezzi intorno alle 5.30. Entrambi avevano appena superato l’abitato di Osteria Grande, prossimi a raggiungere il ponte sul Quaderna e dunque a breve distanza dal confine con Ozzano dell’Emilia, quando la moto ha impattato violentemente il mezzo della raccolta dei rifiuti che lo precedeva.

Alla guida del motociclo un sessantenne nativo dello Sri Lanka ma da tempo residente a Castel San Pietro. L’uomo, secondo le prime indagini, si stava dirigendo sul posto di lavoro, mentre l’autocompattatore ormai da ore stava operando nella raccolta dei rifiuti sull’asse della via Emilia.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una pattuglia dei carabinieri partita da Dozza, e, in pochi minuti, sono arrivati anche gli operatori del 118 che, viste le condizioni del sessantenne, hanno sollecitato l’arrivo dell’elisoccorso da Bologna che ha trasportato il castellano all’ospedale Maggiore dov’è giunto, e dove si trova tutt’ora, in prognosi riservata.

Dato l’orario di scarsissimo flusso di veicoli, e anche per via dell’impatto avvenuto in prossimità del bordo strada, non si è riscontrata la necessità di regolare il traffico.

In corso le indagini per risalire alle ragioni che hanno portato al grave tamponamento, anche se, visto l’orario e l’assenza di traffico, le ipotesi al momento più accreditate sono quelle del colpo di sonno o di una disattenzione del motociclista. Nessuna conseguenza invece per i due dipendenti dell’azienda di raccolta dei rifiuti.