In municipio il ricordo di Aureliano Bassani

Imola ha ricordato ieri, a cento anni dalla sua nascita, Aureliano Bassani. Alla figura dell’uomo, dell’amministratore pubblico, del giornalista e dello scrittore è stata infatti dedicata un’iniziativa nella sala del Consiglio comunale.

"La decisione di ricordare Bassani a cento anni dalla sua nascita prende vita da una riflessione del comitato di redazione di ‘Pagine di vita e storia imolesi’, di cui fu tra i fondatori – spiega Raffaele Benni, presidente della Cars (Cooperativa assistenza ricreazione sociale, ndr) e referente del Comitato operativo di cui fanno parte anche Mauro Ferri e Alessandra Giovannini, che ha deciso di organizzare un pomeriggio dedicato alla figura dell’illustre cittadino –. Al Comitato di redazione ha aderito di buongrado il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Cars, l’Amministrazione comunale di Imola e tanti altri soggetti di cui Aureliano è stato o amministratore o componente".

All’iniziativa erano presenti il primo cittadino di Imola, Marco Panieri, il vescovo Giovanni Mosciatti, il presidente del Consiglio comunale, Roberto Visani, e il presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna, Silvestro Ramunno.

"Si ricorda un uomo, uno scrittore e giornalista oltre che un amministratore di chiara onestà e competenza – aggiunge Benni –, persona proba che ha onorato sia la comunità che ha servito, come le realtà di cui ha fatto parte. Una figura egregia non solo da ricordare ma anche da imitare e additare alle nuove generazioni. Questi i sentimenti, i propositi che animano il Comitato promotore che si sente in dovere di essere grato ad una figura onesta, proba e buon servitore della comunità imolese ed oltre".

Da parte sua, il sindaco Panieri sottolinea come ricordare Bassani sia "un dovere verso la memoria storica della nostra città. Bassani – continua il sindaco – ha rappresentato un esempio di integrità e dedizione alla comunità, sia come amministratore pubblico che come uomo di cultura. Il suo impegno ha lasciato un segno indelebile nella vita imolese e nei valori che tutt’oggi ci ispirano: onestà, competenza, solidarietà, inclusione e servizio al bene comune. Questa celebrazione – conclude – è anche un’occasione per trasmettere alle nuove generazioni il significato profondo del suo operato e l’importanza di proseguire sulla strada che lui ha tracciato".