In Municipio la visita del sindaco ‘gemello’ di Weinheim

Il sindaco di Weinheim, in Germania, Manuel Just, ha fatto tappa a Imola ed è stato ricevuto in Municipio dal sindaco Marco Panieri, dall’assessore con delega ai gemellaggi Elena Penazzi e dalla presidente del Comitato Gemellaggi del Comune Annalia Guglielmi. Weinheim e Imola condividono dal 1991 un rapporto di gemellaggio e da qualche anno l’amministrazione sta lavorando per riprendere, ricostruire e consolidare le relazioni di Imola con le città gemellate e con quelle con cui sono stati siglati accordi di collaborazione.

"È stata l’occasione per rinnovare le relazioni fra le nostre due città e abbiamo avuto modo, sebbene in una visita breve e informale, di condividere alcune considerazioni sulle possibili collaborazioni e i progetti che le città possono intraprendere. In particolare nell’ambito imprese, sul settore automotive, Imola e Weinheim hanno molto su cui lavorare insieme. Da parte di entrambi è stata espressa la volontà e la determinazione a rafforzare ulteriormente la relazione per un rinnovato impegno comune", spiega il sindaco Marco Panieri.

Il sindaco Just ha visitato il Palazzo Comunale, compresa la mostra dedicata alle alluvioni di maggio che hanno colpito il nostro territorio e sulle quali c’è stata una condivisione degli eventi, e l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, nel quale ha avuto modo di scoprire la mostra allestita negli spazi del Museo ‘Checco Costa’ dedicata a 100 anni di passione automobilistica in Romagna.

All’incontro fra i due sindaci hanno preso parte anche l’assessore Elena Penazzi e Annalia Guglielmi: "Con il sindaco di Weinheim ci siamo salutati con l’intento di riprendere, tramite il comitato gemellaggi, una stretta interlocuzione. Potremo cogliere e costruire, anche insieme a Weinheim, come con tutte le città che condividono una relazione con Imola, importanti progetti europei legati a Erasmus+ e ad altri bandi su cui siamo già al lavoro da tempo", aggiunge Elena Penazzi.