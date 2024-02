In partenza la ‘Festa invernale’ alla Cittadella di Bubano La Cittadella di Bubano ospiterà la 'Festa invernale' con musica e buona gastronomia per sei weekend. I proventi sosterranno attività culturali e sociali, inclusa la costruzione di una nuova struttura per il centro civico. Durante l'evento, sarà possibile donare libri usati per l'iniziativa 'Balla coi libri'.