In Pedagna tra aggressioni e vandalismi "Siamo spaventati, chiediamo più sicurezza"

di Francesca Pradelli

"A me hanno tagliato le gomme della macchina qualche mese fa". E ancora: "Io ho sentito di altri casi di aggressione, siamo spaventati". Voci di chi la Pedagna la vive ogni giorno tra pregi e difetti. Comincia così il nostro viaggio nel quartiere. L’obiettivo? Ascoltare le testimonianze di chi ci abita, dopo la scia di atti vandalici e la notizia di un residente, a suo dire, aggredito da un gruppo di ragazzini, solo perché aveva chiesto un po’ di silenzio.

Non fanno meno rumore gli atti vandalici sulle auto. Fatti che si traducono prevalentemente in pneumatici tagliati nel cuore della notte. Ma i responsabili non si sono limitati a questo.

"C’è stato un periodo in cui rompevano anche gli specchietti delle automobili" dice infatti Floriana Ferri. "Molte volte hanno addirittura bruciato alcuni cassonetti dell’immondizia" racconta anche Marcella Lecca, in giro con la madre, residente della zona.

I problemi però non terminano qui, si parla pure di caos notturno. Così racconta una signora sulla cinquantina "oltre ai danni veri e propri alle cose, alla sera, un folto gruppo di ragazzi si raduna, facendo un gran baccano che disturba la quiete pubblica". Testimonianza rafforzata da altri cittadini che abitano nelle zone limitrofe. "Solitamente i ragazzini iniziano a disturbare accendendo il motorino intorno alle nove di sera – racconta Bruno Cenni –, poi fanno avanti e indietro per un po’ nel parcheggio qui in via Vivaldi e, verso tarda notte, si spostano poi in altre zone. Ciononostante, nel mentre che sono qui, disturbano il sonno. La gente è stanca, deve andare a lavorare e dorme male".

La sensazione è quella di un latente clima di paura. Tra i residenti corre al voce che l’aggressione fisica al cinquantenne di Montericco avvenuta pochi giorni fa, non sia un caso isolato (per quanto il tutto debba ancora essere accertato).

Secondo qualcuno potrebbe esserci un potenziale fenomeno di "baby gang", niente di così nuovo, e che presenterebbe radici piantate già da molto tempo. A raccontarlo è Sergio Niola: "La problematica inerente agli schiamazzi notturni sussista già da anni. A me – prosegue – è capitato molto spesso nei primi periodi in cui abitavo qui di chiamare la polizia, perché sentivo delle urla e molto probabilmente sfociavano in risse più o meno gravi. Temevo che qualcuno si facesse male, mi sembravano ragazzi giovani – conclude –. Però, quando la pattuglia arrivava, il gruppo si era già spostato. Sarebbe meglio che facessero giri di ronda più frequentemente o che ci fosse un intervento più tempestivo da parte di chi di dovere".

Emerge quindi, dalle testimonianze dei cittadini, un bisogno di maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, specialmente nelle ore notturne.

"Non ci sentiamo più tanto al sicuro – insiste un’altra residente sulla sessantina, incontrata per strada – Serve una soluzione rapida prima che questi episodi possano sfociare in qualcosa di molto più grave".