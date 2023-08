In piazza c’è la ‘Filuzzi’ Ecco i ballabili acustici

Si avvicina il Ferragosto e la quarta edizione del festival itinerante ‘In mezzo scorre il Fiume - Percorsi tra musica e natura’, diretto da Luisa Cottifogli, intensifica gli appuntamenti sul territorio. Oggi, 12 agosto, alle 20.30 in Piazza della Repubblica a Castel del Rio, protagonisti Lucanero e Stragapede con il progetto Osteria del Mandolino. Un percorso musicale incentrato sul recupero della tradizione dei ballabili italiani e della Filuzzi bolognese, in una veste totalmente acustica e tradizionale. Così il cuore pulsante dell’abitato collinare si trasformerà in una balera a cielo aperto grazie alle melodie dei due maestri a cui si uniranno la voce e il flauto di Barbara Piperno e la chitarra del brasiliano Marco Ruviaro.

Domani spazio alla camminata in visita alle ‘piramidine di Sassoleone’. Si tratta di una serie di particolari forme piramidali calanchive formate da argille e da sabbia. Partenza alle 17.30 dall’agriturismo Ca’ Monti al civico numero 4 di via Montemorosino a Fontanelice. A seguire, attorno alle 21, lo spettacolo del sand artist Massimo Ottoni. Un appuntamento strettamente ispirato e legato alla natura suggestiva dei luoghi con il fascino di quell’arte che, attraverso il movimento delle mani nella sabbia, crea una vera e propria animazione. Figure visibili a tutti attraverso uno schermo luminoso. La colonna sonora dal vivo sarà curata dal musicista compositore Gabriele Bombardini con pedal steel guitar (chitarra hawaiana, ndr), synth ed elettronica (info e prenotazione obbligatoria a [email protected] 0542 97666).

La rassegna scenderà poi verso Imola il 20 quando, dalle 5.30 del mattino con ritrovo all’angolo tra viale Romeo Galli e via Atleti Azzurri d’Italia, sfocerà nella passeggiata all’alba nel parco delle Acque Minerali. Sosta in cima al monte Castellaccio, luogo di insediamento di un villaggio dell’età del bronzo, con l’arpa dell’artista bretone Marianne Gubri per un’atmosfera capace di riavvolgere il nastro del tempo.

Il 24 virata sulle rive del Sillaro a Castel San Pietro Terme, alle 18 proprio di fronte alla Fonte Fegatella, con il trio di voci al femminile Le Croque Madame composto da Debora Bettoli, Ilaria Petrantuono e Sabrina Mungari. Un viaggio tra le sette note per connettere Europa, America e Italia a colpi di swing, bossa e sonorità tradizionali dei vari paesi. Il 26, infine, riflettori puntati sulla magia del sound walking con Luigi Berardi e Luisa Cottifogli a Fontanelice dedicato alla voce degli alberi.

Mattia Grandi