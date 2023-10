In piazza con l’Ausl per tenere il cuore in salute

Una clinica mobile attrezzata e professionisti dell’Ausl a disposizione dei cittadini per educare alla prevenzione cardiovascolare, valutare il proprio rischio per prevenire infarto ed ictus e costruire salute assumendo uno stile di vita sano. Ma la terza edizione di ‘Tieni in forma il tuo cuore’, che ieri, in piazza Matteotti, ha visto anche la presenza dell’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, è stata anche l’occasione per imparare come intervenire in caso si assista ad un arresto cardiaco, per salvare una vita.

Grazie alla Regione e al sostanziale contributo del Comune, sulla clinica mobile sono stati a disposizione dei cittadini due ambulatori, in cui i medici e gli infermieri dell’équipe della Cardiologia, guidata dal dottor Paolo Ortolani, hanno eseguito un check-up gratuito con test ematici capillari (pick al dito) per la determinazione del colesterolo, rilevazione dei principali parametri vitali come pressione arteriosa e indice di massa corporea (Bmi) e calcolo del livello di rischio cardiovascolare, fornendo un counseling specialistico personalizzato.

Non è mancata all’appuntamento l’équipe di Anestesia-Rianimazione guidata dal dottor Igor Bacchilega, direttore del dipartimento di Emergenza Accettazione, che ha tenuto dimostrazioni di rianimazione cardio-polmonare a cui sono stati invitati a partecipare anche i ragazzi degli Istituti Secondari con le loro famiglie.