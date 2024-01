In piazza le arance a sostegno dell’Airc

Oggi tornano a Castel San Pietro Terme le Arance della Salute, primo appuntamento di sensibilizzazione e raccolta fondi dell’anno 2024, organizzato nelle piazze italiane da Fondazione Airc (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), grazie alla collaborazione di migliaia di volontari. Come è ormai tradizione, dalle ore 8 alle 12,30 in piazza XX Settembre saranno presenti i volontari del Gruppo Alpini di Castel San Pietro Terme che distribuiranno reticelle di arance insieme a vasetti di miele e marmellata. Con questa iniziativa Airc, oltre a invitare a sostenere la ricerca, promuove l’efficacia di uno stile di vita sano e sottolinea in particolare che “limitare la carne rossa riduce la possibilità di sviluppare un tumore”. I fondi raccolti contribuiranno al finanziamento di 6.000 ricercatori al lavoro per rendere il cancro sempre più curabile. Per ulteriori informazioni: www.airc.it