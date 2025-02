In pista con i Fantaveicoli. Dal circuito al centro, il programma della festa

Dopo il cambio di programma dello scorso anno, con la partenza spostata in via Pirandello a causa dei lavori in corso sul ponte di viale Dante, si riaccende il semaforo verde in Autodromo per l’inizio della sfilata dei Fantaveicoli. Domenica 2 marzo si parte alle 14.30 dal rettilineo principale dell’Enzo e Dino Ferrari e si arriva, come di consueto, in piazza Matteotti, dove si svolgeranno le votazioni della giuria e l’attribuzione dei premi.

Il corteo (iscrizioni aperte fino al 21 febbraio) sfilerà sotto il grande palco, da cui dj Paolino di Radio Bruno, conduttore della manifestazione, presenterà tutti i partecipanti al pubblico. A sfidarsi, all’insegna della creatività e dell’allegria, saranno veicoli ecologici, frutto della fantasia di sapienti costruttori un po’ artisti, un po’ artigiani, un po’ inventori, con la speciale categoria dedicata alle scuole e i gruppi mascherati, anch’essi suddivisi in due categorie: gruppi e scuole.

Oltre a tutti i partecipanti al concorso, alla grande sfilata partecipano anche alcuni gruppi musicali, che animeranno la giornata a con le loro danze. In apertura della parata, come da tradizione consolidata, la banda musicale cittadina seguita da vari ospiti. E cioè ‘Sciò sciò risciò! Musica a trazione umana’, una goffa fanfara affronta un viaggio sul proprio risciò; ‘Timbales’, un gruppo samba-reggae con più di 23 anni di esperienza; ‘Girlesque street band’, la prima e unica street band italiana tutta al femminile.

Come ogni Carnevale, non può mancare l’appuntamento dedicato ai più piccoli. A chiudere i festeggiamenti della festa più allegra dell’anno, torna, nel pomeriggio del martedì grasso (4 marzo), dalle 17 in piazza Matteotti, il Carnevale dedicato alle mascherine e biciclette più originali. I bambini e ragazzi fino a 14 anni potranno iscriversi, direttamente sul posto, nella prima mezz’ora. Saranno premiati i tre costumi più ingegnosi, creativi e realizzati in proprio con materiale di recupero.

Ma il programma del Carnevale imolese di quest’anno si arricchisce di un terzo appuntamento: venerdì 28 febbraio la Società di danza imolese organizza infatti, nel ridotto del teatro comunale Ebe Stignani, un ballo in maschera dal sapore Ottocentesco. L’unico momento sociale dell’epoca erano infatti i balli. E quale occasione migliore del ballo mascherato? Poter danzare con la preferita, tra svariati volti coperti, poteva passare inosservato... Il maestro di sala accompagna e guida le danze nella giocosità e nella leggiadria del carnevale, permettendo, il trascorrere spensierato d’un pomeriggio. La serata si svolgerà in due turni: il primo, dalle 18 alle 19, e il secondo dalle 19.30 alle 20.30. Il numero di posti per ciascun turno è limitato, è necessario quindi prenotarsi preventivamente a questi recapiti: attivita.culturali@comune.imola.bo.it – 0542 602300.