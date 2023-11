In pista i gatti ’a tutto gas’. Decine di razze in mostra

Salutata la Superbike dopo un ritorno durato una sola edizione, sarà il Civ (Campionato italiano velocità moto) del 28 e 29 settembre l’unico appuntamento su due ruote del 2024 in Autodromo. La stagione dell’Enzo e Ferrari partirà, come ormai noto, con il Wec - World endurance championship del 19-21 aprile. Si annuncia una gara imperdibile, con il possibile debutto di Valentino Rossi (nella nuova veste di pilota di auto) in questo campionato.

Dal 17 al 19 maggio c’è poi l’appuntamento più atteso, quello con il Gran premio di Formula 1, per il quale a breve comincerà la vendita dei biglietti. In mezzo, ideale prologo al ritorno del Circus in città, le celebrazioni per il trentesimo anniversario della morte di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna (30 aprile – 1° maggio).

Il 5-7 luglio ancora auto in pista, con l’atteso ritorno della European Le Mans Series (manifestazione saltata quest’anno a causa dei lavori nel paddock), che vedrà impegnate vetture prototipo LMP2 e Gran Turismo GT3, con l’organizzazione curata da Le Mans Endurance Management. Ciliegiona sulla torta, un altro gradito déjà-vu: le Finali Mondiali Ferrari (16-20 ottobre), che nel 2022 fecero registrare 38mila presenze complessive nel periodo dell’evento, tra addetti ai lavori, ospiti e pubblico.

Resta un grande punto interrogativo, quello relativo ai concerti estivi, grandi assenti anche dal calendario eventi di quest’anno. Le trattative con i promoter sono avviate da tempo; ma mentre le altre sedi storiche dei concerti stanno ufficializzando le prime date, per Imola ancora nessun annuncio in vista.

Prima di pensare al prossimo anno, c’è però da chiudere la stagione 2023. Archiviati ormai tutti gli eventi motoristici, sabato 25 e domenica 26 novembre all’Enzo e Dino Ferrari arriva la mostra felina ‘Gatti a tutto gas’. L’esposizione sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 18.30 con orario continuato. Attesi moltissimi esemplari appartenenti a tante razze diverse. E anche i mici di casa potranno fare la loro passerella ed essere premiati. Area bimbi con i gonfiabili.