In ricordo dei femminicidi. Un’installazione all’Asp

Una porta semiaperta da cui esce un drappo rosso sul quale sono abbandonate un paio di scarpe femminili. Il drappo simboleggia il sangue delle donne vittime di violenza e la porta è l’immaginario della casa. E questo perché, ricordano i promotori dell’opera, "la violenza di genere è un fenomeno domestico, che avviene sempre o quasi sempre tra le mura di casa e agito da uomini che hanno un rapporto familiare o intimo con la vittima". È dedicata a tutte le donne vittime di femminicidio, l’installazione nella sede cittadina dell’Asp.

"Non ci sono artisti importanti da citare, perché l’idea è nata spontanea all’interno del coordinamento di Asp ed è stata costruita, con l’aiuto di Giuseppe Di Giovanni, in un moto immediato e collettivo da tutti gli operatori, uomini e donne senza distinzione", sottolineano dall’Azienda servizi alla persona.

I dati riportano che in tutto il 2022 nei sei centri antiviolenza del territorio metropolitano (due dei quali a Imola) sono state accolte 1.121 donne. Nel 2023, invece, solo alla porta dell’Asp hanno bussato 37 vittime di violenza. La fascia di età, coinvolge il 27% delle donne fra i 18-29 anni, il 26% tra i 30 e i 39 anni, il 21% tra i 40 e i 49 anni e il 16% ha più di 50 anni.

"L’ultimo dato fa riflettere perché il fenomeno della violenza riguarda tutte le generazioni in modo trasversale e non fa distinzione di stato civile", ricordano dall’Asp, che lavora in tutta la fase di accoglienza e accompagnamento delle vittime per far sì che possano ricostruirsi un futuro.

"Si va dall’inserimento in case di prima accoglienza in fase emergenziale agli appartamenti di seconda accoglienza ad alta intensità educativa – sottolineano dall’Azienda servizi alla persona –. Dai contributi economici a sostegno dell’autonomia fino all’ascolto e alla consulenza, dedicato alle donne maggiorenni per offrire loro uno spazio competente e preparato per la definizione di una strategia di uscita dalla situazione di violenza".

A Medicina, a Castel San Pietro, e in tutte le altre strutture di Asp, invece, si è aderito alla campagna di sensibilizzazione nazionale denominata ‘Posto occupato’. Nelle diverse sedi, verrà predisposta una sedia vuota con appoggiato un drappo rosso, a simboleggiare il vuoto lasciato dalle vittime di femminicidio.

"Era importante costruire tutti insieme un simbolo – racconta Susi Lamieri, responsabile servizio sociale territoriale di Asp – per ricordare ai cittadini e a noi stessi la drammaticità e l’ampiezza del fenomeno e il ruolo importante che abbiamo come operatori sociali di Asp rispetto alla rilevazione delle situazioni di violenza, alla accoglienza e alla presa in carico delle donne e dei loro figli, quando presenti".