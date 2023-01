In sala Magnus i racconti della prigionia

Continuano anche in tutto il circondario imolese le iniziative per il ‘Giorno della Memoria’. Il municipio di Castel del Rio, in collaborazione con la biblioteca comunale ed il Museo della Guerra, onorerà la memoria delle vittime dell’Olocausto domani con una serie di iniziative. Alle 9 si partirà con la deposizione della corona nel giardino del paese dedicato ai deportati. A seguire, nella cornice della sala Magnus di Palazzo Alidosi, spazio ai racconti sulla deportazione nell’abitato dell’alta vallata del Santerno. Il personale della sala a scaffali alidosiana, poi, curerà uno speciale book corner con volumi dedicati alla Shoah. Dalle colline alla bassa. A Mordano, l’appuntamento è fissato in agenda in biblioteca per le 18 odierne. Riflettori puntati sull‘’L’albero di Anne’ con letture e musiche per non dimenticare. Protagonisti saranno gli allievi della scuola di musica, i ragazzi dell’istituto secondario di primo grado ‘Pascoli’ e della compagnia ‘Teatro stabile di Mordano’. Incontro gratuito con invito esteso a tutta la cittadinanza.

Il febbraio di Dozza, infine, coinciderà con la mostra ‘Memoria in Rocca - Io dico no. La resistenza dei militari italiani a Hitler e Mussolini dopo l’8 settembre 1943’. Un’esposizione, programmata fino al 4 marzo, con pannelli illustrativi sulla vicenda degli internati militari italiani. Dalla cattura alla prigionia, dal lavoro coatto alla liberazione. Il percorso tratterà un argomento collegato al ‘Giorno della Memoria’ puntando la lente d’ingrandimento sui nostri connazionali rinchiusi nei campi di concentramento tedeschi. Tra questi ci furono anche molti militari locali, imolesi e dozzesi, imprigionati nel luogo della cattura e spediti nei lager di internamento allestititi dalle truppe germaniche. Storie di atroci sofferenze e, in parecchi casi, pure di morte. La mostra, attualmente in programmazione presso il palazzo comunale di Imola, impreziosirà le sale dell’antica fortezza nel borgo dei muri dipinti. Un progetto curato da Marco Orazi, storico del Cidra, e dal design grafico Massimiliano Renzi. L’iniziativa è targata Aned Imola in collaborazione con la sezione dozzese dell’Anpi ai cui soci sarà riservato l’accesso gratuito.