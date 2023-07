"In tanti alla Conca Bene per la Vallata"

La Vallata del Santerno riparte anche dalle piscine.

Parola di Simone Carapia, presidente della De Akker, che gestisce la Conca Verde di Fontanelice.

L’apertura delle stagione è avvenuta senza ritardi, nonostante i timori della partenza a causa dell’alluvione che ha colpito la Romagna.

"Siamo molto contenti – dice Carapia – la Vallata

è stata martoriata dall’alluvione e dalle frane,

temevamo di non poter riaprire in tempo. Invece

grazie al Comune e ai volontari siamo riusciti

a partire nei tempi prestabiliti".

L’aiuto dell’amministrazione e la solidarietà delle persone si è quindi rivelata vitale e ha permesso alla struttura di aprire al momento giusto. E l’affluenza,

al momento, è maggiore rispetto all’anno scorso.

"Il sabato e la domenica – prosegue Carapia – arriviamo fino a 200 entrate, cosa che non avveniva così di frequente lo scorso anno. Durante la settimana, grazie ai campi estivi dei ragazzi, arriviamo fino a 150

o addirittura 170. Tutto ciò è molto positivo".

Oltre ai cittadini di Fontanelice, che hanno voluto

la riapertura dell’impianto, Carapia ci tiene a

sottolineare l’arrivo di clientela proveniente da fuori Vallata. Questi ’nuovi volti’ sono dovuti al fatto

che "la piscina è situata in mezzo al verde in una zona molto fresca, perfetta per trovare un immediato ristoro in giornate calde e, sicuramente, l’inflazione non permette a molte famiglie di avventurarsi verso zone lontane. Questa è una grande rivalorizzazione del nostro territorio", conclude Carapia. La piscina, che ad agosto festeggia i 50 anni, oltre che essere un luogo di relax, offre nuovi corsi come acquagym e ginnastica ritmica in acqua per un’offerta più ricca per i clienti.

