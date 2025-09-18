In trasferta per truffare gli anziani

Imola, 18 settembre 2025 – Toccata e fuga in città. Ma con in tasca un malloppo sostanzioso di soldi e monili d’oro. Un 35enne di origine campana pensava di averla fatta franca, truffando un signore imolese di 79 anni. Ma la pronta segnalazione dell’uomo e l’indagine lampo della Polizia, tra commissariato di Imola e Polfer di Bologna e Firenze, ha permesso di individuarlo e fermarlo nella stazione del capoluogo toscano. Così è scattata la denuncia per truffa ed è stata recuperata la refurtiva. Un episodio che a Imola non è nuovo, visti i diversi casi, negli ultimi mesi, di trasferte in città per truffare gli anziani.

Martedì al commissariato di Imola sono arrivate diverse telefonate da parte di alcuni cittadini che riferivano di essere stati chiamati da individui che si spacciavano per carabinieri. I ’finti’ militari dell’Arma comunicavano alle papabili vittime che la loro autovettura era stata coinvolta in un furto in gioielleria, e che, al fine di evitare conseguenze penali, era necessario consegnare somme di denaro e preziosi in oro per escludere la loro provenienza illecita. Gli interlocutori però, insospettiti, hanno deciso di andare al commissariato per denunciare l’accaduto. Considerata la natura della segnalazione e il modus operandi, l’attenzione dei poliziotti si è concentrata su un altro aspetto tipico dei truffatori: quello di provenire, di solito, dal sud Italia con un treno e di utilizzare un taxi per spostarsi verso il luogo della truffa. Intuizione giusta visto che un individuo sospetto, con accento campano, camicia chiara a righe, pantaloni chiari e zainetto, era stato portato in taxi in via Vivaldi, per poi richiamare e richiedere un altro trasporto in stazione, non accolto. E proprio in questa via un signore di 79 anni era stato truffato poco prima: un sedicente perito del tribunale gli aveva prelevato da casa i suoi monili in oro e la somma di 200 euro.

Da qui così è partita la caccia all’uomo da parte dei poliziotti, utilizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Le registrazioni mostravano un individuo corrispondente alla descrizione fornita dal denunciante, che si dirigeva all’interno della stazione di Imola e saliva a bordo del treno regionale delle 12,34, con destinazione Bologna. Immediatamente veniva informata la sala operativa della Polizia ferroviaria di Bologna. Dopo pochi minuti, i colleghi della Polfer della stazione di Firenze, informavano di aver fermato un individuo corrispondente alle descrizioni, un uomo italiano di 35 anni (con precedenti dello stesso tipo) trovato in possesso di numerosi monili in oro e di 200 euro. Proprio quei materiali che mancavano all’anziano imolese truffato.