In vallata ci sono ancora un centinaio di sfollati

La nuova allerta rossa diramata dalla Protezione Civile mette in stato di allarme la vallata del Santerno. Un’altalena emotiva sempre più probante da abbinare all’incessante lavoro di monitoraggio di frane e smottamenti. Per non parlare degli interventi di ripristino che continuano senza sosta lungo le arterie stradali danneggiate dal maltempo. "Il grado di allarme sale ancora una volta al massimo livello e l’invito rivolto alla cittadinanza è sempre quello di responsabilità, attenzione e rispetto delle limitazioni sulle strade – spiegano i sindaci Poli, Ghini, Meluzzi e Baldazzi –. Il nostro pensiero va al centinaio di persone sfollate che da tempo vivono una situazione di disagio logistico ed emotivo per la protratta permanenza fuori casa. Siamo al loro fianco, lavoriamo per limitare le criticità e li ringraziamo per lo straordinario esempio di reazione al cospetto delle difficoltà". Nel mosaico viabile della vallata spicca la chiusura all’utenza della Ciclovia del Santerno nel tratto che va da Casalfiumanese a Castel del Rio. A Casalfiumanese ancora interdetto al traffico la porzione iniziale di via Croara più le vie Maddalena e Gesso. A Fontanelice si transita di nuovo sulla strada comunale Casolana, mentre prosegue l’effetto dell’ordinanza di divieto di passaggio ai non residenti sulle vie Fornione e Posseggio. Il quadro a Borgo Tossignano registra la positiva riapertura di via Morine, mentre restano off-limits le vie Campiuno, Siepi di Campiuno e Monte Battaglia. Si registra, inoltre, la rottura di un tratto di rete idrica nella parte alta di via Campiuno dove i tecnici di Hera sono impegnati nelle operazioni di ripristino. Distribuiti, in via precauzionale, diversi sacchetti con acqua potabile alle famiglie della zona. Fondamentale il supporto di diverse squadre di volontari di Protezione Civile e vigili del fuoco, carabinieri e degli agenti Zannerini ed Emiliani della Polizia Locale.