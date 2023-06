In vallata riaprono alcune strade provinciali

In vallata qualcosa si muove sul fronte delle strade provinciali. Nodi viabili strategici messi in ginocchio, ormai da un mese, da frane e smottamenti. Le ultime notizie arrivano direttamente dalla Città Metropolitana che ha disposto la riapertura al transito per i soli mezzi con massa complessiva a pieno carico non superiore alle 15 tonnellate, dalle 8 di oggi, della Sp 15 ‘Bordona’ sull’intero tratto che interessa il territorio di Casalfiumanese e Castel del Rio. Ma pure della Sp 21 ‘Val Sillaro’, dal chilometro 28+900 al 32+600 circa in area alidosiana, e della Sp 610 ‘Montanara’ tra il centro abitato di Castel del Rio e il confine con la Città Metropolitana di Firenze. Non solo. Fino al ripristino in sicurezza della viabilità, e in corrispondenza dei tratti dissestati e interessati dai lavori, l’ente felsineo ha ordinato la limitazione progressiva della velocità a 30 kmh, il divieto di sorpasso ed il restringimento della carreggiata con sensi unici alternati regolati da impianti semaforici, o movieri o a vista, con obbligo di dare la precedenza.

Buone notizie per quanto riguarda la Sp 33 ‘Casolana’. Sono partiti, infatti, i primi lavori di sistemazione in emergenza per il ripristino della viabilità sull’arteria di collegamento tra Fontanelice e Casola Valsenio. Dopo vari sopralluoghi e incontri tra autorità competenti e coinvolte hanno preso il via le opere, a carico della Città Metropolitana di Bologna, effettuate dai nuclei specializzati dei Vigili del Fuoco a stretto contatto con gli uffici comunali e il geologo incaricato dalla provincia. Lavorazioni che si concentrano sulla risistemazione di alcune disconnessioni della strada e sulla creazione di bypass per oltrepassare i tratti franati. Al termine delle attività, per le quali è previsto circa un mese di lavoro, sarà possibile riaprire con limitazioni di portata, anche se in maniera provvisoria in attesa dei fondi dello Stato e dei cantieri definitivi, il collegamento. Le opere fanno seguito a quelle ormai terminate sulla Sp 34 ‘Gesso’ ad opera dei militari dell’Esercito che hanno consentito di creare un bypass della frana in area casalese, in prossimità della località di Sant’Apollinare, e ristabilire i contatti viabili con Sassoleone.

Mattia Grandi