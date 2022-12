In Vaticano il presepe di Paolo Schiassi

Tra i ‘100 Presepi in Vaticano’, uno è di Paolo Schiassi di Fontanelice. Dalla vallata del Santerno al colonnato sinistro di Piazza San Pietro il passo è breve quando si tratta di una grande passione. Già, perché per il ventenne con l’hobby di realizzare opere d’arte ispirate alla natività di Gesù la partecipazione alla prestigiosa esposizione internazionale in terra papale è soltanto la ciliegina sulla torta.

"Mi divertivo fin da piccolo a fare il presepe in casa insieme ai miei genitori – riavvolge il nastro della memoria Schiassi –. Poi dall’età di 12 anni mi sono lanciato in creazioni a mano sempre più grandi e particolari. Nessuna preparazione specifica. Mi sveglio alla mattina con un’idea e faccio di tutto per materializzarla".

Sul tavolo della cantina un po’ di polistirene, legno, das, gesso e colla per piastrelle. "Ma le statuine le compro già fatte poi le posiziono alla fine dei lavori – svela –. Lo scorso anno avevo scoperto troppo tardi della mostra in Vaticano, così questa volta mi sono iscritto per tempo". Superata la selezione è arrivata la mail di accettazione del manufatto: "Felice ma stressato per il viaggio verso Roma. Non è mica facile stare in treno e taxi con un presepe tra le mani – confida Schiassi –. Avevo paura di rompere tutto. Si tratta di una composizione piuttosto fragile. Ho posizionato la mia opera all’interno di una casetta di legno dove sarà visibile, tutti i giorni dalle 10 alle 19, fino al prossimo 8 gennaio". In buona compagnia. Sono tantissimi i presepi in arrivo da ogni angolo d’Italia. Ma anche dall’estero come Malta, Taiwan, Venezuela, Guatemala ed Ucraina. "Alcuni sono più semplici rispetto al mio manufatto mentre altri decisamente complessi – analizza il giovane artista –. Descrivere la struttura? Due muri in polistirene sui quali ho scolpito le pietre e messo l’intonaco. Via libera ai buchi per le finestre, all’esecuzione degli infissi e dei tetti. Dulcis in fundo, le statuine". Tre mesi di lavoro: "È una passione costosa che richiede molto tempo libero – sottolinea il ventenne che studia Scienze geologiche all’università –. Il ramo paterno della mia famiglia ha una grande tradizione di modellisti".

Vaticano ma non solo. Sono diverse, infatti, le creature di Schiassi in giro per la regione. "Due a Borgo Tossignano per l’iniziativa ‘Un Borgo di presepi’ dentro un negozio sfitto. Un’altra nel loggione monumentale della chiesa di San Giovanni in Monte di via Santo Stefano a Bologna – racconta –. Un gettone di presenza che mi inorgoglisce parecchio, perché la mostra è organizzata da un gruppo di presepisti davvero quotato. Le opere selezionate sono di altissimo livello artistico".

Mattia Grandi