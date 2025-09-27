Inaugura la mostra di Quarneti. Viaggio nell’arte ’sperimentale’

La mostra personale dell’artista imolese Oriano Quarneti protagonista a Dozza, da oggi al 12 ottobre con orari di apertura al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, presso la sala espositiva al civico 46 di via XX Settembre. Diplomato all’Istituto d’Arte di Faenza e poi all’Accademia di Belle Arti di Bologna, indirizzo scultura, Quarneti ha sempre coltivato un approccio progettuale rigoroso e multidisciplinare in cui la tradizione ceramica dialoga con la sperimentazione digitale. I suoi ‘antivasi’ storti e ironici sono forse la firma più riconoscibile del suo lavoro: opere che sfidano la verticalità classica del tornio, giocando con il concetto di equilibrio precario, come se fossero sempre in bilico, appese a un filo. Un gesto concettuale che è anche un’ironia sottile sulla forma e sulla funzione, ma che affonda le radici in una lunga fase di progettazione digitale, fatta di rendering 3D, prototipi in stampa e calchi in gesso.

Accanto ai vasi, trovano spazio anche i pannelli ceramici, composti da pieni e vuoti, sporgenze e rientranze, che suggeriscono un dialogo tra poli opposti. Un gioco percettivo che rimanda alla scultura modulare ma con accenti quasi architettonici. Non mancheranno poi i cosiddetti ‘pixel e puzzle’, moduli seriali che si incastrano tra loro come tessere in un mosaico contemporaneo. La mostra rappresenta un’occasione per scoprire un artista che ha fatto della sperimentazione il suo linguaggio, sempre in bilico tra tecnica, concettualità e una buona dose di ironia.