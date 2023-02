Inaugurata la nuova area giochi di via Volta

Prosegue la collaborazione tra Comune e sponsor privati per riqualificare le aree verdi della città. Ieri mattina è stata infatti inaugurata la nuova area giochi di via Volta, nel quartiere Marconi, la cui realizzazione è stata finanziata dalla Bcc Romagna Occidentale. Nell’area giochi sono stati montati il castello, un gioco a molla e l’altalena, con l’inserimento della pavimentazione anti-trauma in ogni gioco.

Sono quattro, in totale, i nuovi spazi giochi e aree per il fitness in altrettante zone verdi della città che, in base a quanto previsto da un bando del 2021, sono oggetto di riqualificazione. Lo scorso dicembre, per esempio, è stata inaugurata la nuova area fitness nel prato adiacente al centro sociale Giovannini, sempre nel quartiere Marconi, finanziata da Despar. Nelle prossime settimane, verranno invece inaugurate altre due aree verdi riqualificate, in questo caso con fondi comunali, con l’inserimento di giochi per bambini ai centri sociali La Stalla e Bocciofila.

"Il verde pubblico ha un valore fondamentale per il benessere e la salute delle persone, per questo ci siamo impegnati a migliorarne la qualità ascoltando le esigenze emerse da chi questi spazi li vive ogni giorno", sottolineano il vicesindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, e l’assessore all’Ambiente e Mobilità sostenibile, Elisa Spada.

"Gli spazi urbani di aggregazione e socializzazione sono luoghi di benessere psicosociale che aiutano a mantenere forte e viva la rete delle relazioni all’interno di una comunità – ribadisce il presidente della Bcc Romagna Occidentale, Luigi Cimatti –. Sono spazi di rigenerazione per la qualità dell’aria e importanti ambienti educativi per i bambini che possono fruire di un giardino attrezzato nel cuore della città, in cui giocare e imparare allo stesso tempo, sotto gli occhi attenti e premurosi dei loro familiari".