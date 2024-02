Inaugurata l’esposizione fotografica su Don Milani

Sarà visitabile fino a sabato 2 marzo, nella sede delle medie Valsalva, la mostra fotografica "Gianni e Pierino – La scuola di ‘Lettera a una professoressa’".

Il percorso espositivo è stato fortemente voluto dell’istituto da Manuela Muscherà, dirigente del comprensivo 4, in occasione del centenario della nascita di don Lorenzo Milani, Priore di Barbiana dal 1954 al 1967, anno della sua morte.

A inaugurare la mostra, sabato scorso, sono stati il sindaco Marco Panieri insieme al vice sindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, alla dirigente Muscherà e a una rappresentanza di studenti della scuola. Questi ultimi, nel corso dell’inaugurazione, hanno dato vita ad una performance rileggendo frasi da Lettera a una professoressa alla luce degli articoli della Costituzione.

I pannelli espositivi raccontano attraverso il linguaggio universale ed emozionante della fotografia l’esperienza speciale e dirompente che fu la scuola di Barbiana.

"L’obiettivo della mostra è richiamare l’attenzione sull’attualità pedagogica e sociale di don Lorenzo Milani, sull’universalità dei principi su cui si basa il suo pensiero e sulla loro applicabilità alla nostra scuola contemporanea", spiega Muscherà.

"Quella di don Milani è una lezione quanto mai viva – ricordano Panieri e Castellari –. Ed è molto bello e significativo che la mostra sia ritornata a Imola, proprio in una scuola".

L’esposizione sarà aperta al pubblico fino a sabato 2 marzo con le seguenti modalità: per le scuole del circondario, da lunedì a sabato dalle 9 alle 12 (per prenotazioni occorre chiamare il centralino delle Valsalva dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30 - 0542 22264); per tutta la cittadinanza, da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 18.30 e il sabato dalle 15 alle 18. Sarà possibile effettuare delle visite guidate a cura del Msac (Movimento studenti di azione cattolica - diocesi di Imola) e dell’Aimc (Associazione maestri cattolici).