Inaugurata l’opera di Eros Mariani donata dall’Avis

È stata molto partecipata l’inaugurazione, domenica mattina, dell’opera donata da Avis alla città e posta nulla rotonda sulla via Emilia, all’incrocio con via Torricelli. La scultura è stata realizzata dall’artista castellano Eros Mariani e raffigura due mani che si incontrano e si stringono in segno di solidarietà.

"Ringrazio, a nome di tutta l’amministrazione comunale, della giunta e del consiglio comunale, l’Avis per questo prezioso regalo – ha dichiarato il vicesindaco Andrea Bondi -. E ringraziol’artista castellano Eros Mariani per averlo reso possibile. Siamo davvero molto lieti di esporre questa scultura per ricordare il grande cuore delle donatrici e dei donatori di sangue, ma anche quello dei tanti volontari che, con il loro cuore, fanno grande questo territorio".

"L’inaugurazione dell’opera di Eros Mariani ben ci rappresenta - afferma Cristina Baldazzi, Presidente Avis Comunale Castel S. Pietro Terme-. Solidarietà, incontro, vicinanza, dono: parole

che sono l’;essenza del volontariato, molto vivo e partecipe nella nostra città. Questo è anche il messaggio che come Avis Castel S. Pietro Terme abbiamo voluto dare a tutte le donatrici e i

donatori, che donando il loro sangue e il loro plasma in modo gratuito e anonimo danno vita a chi ne ha bisogno. Alla cerimonia hanno partecipato il vicesindaco Andrea Bondi, l’assessore Giuliano Giordani, il presidente del Consiglio Comunale Tomas Cenni, la consigliera regionale Francesca Marchetti, il comandante della Polizia Locale Leonardo Marocchi e il l comandante della stazione dei Carabinieri, Pierluigi Raimondo.

Dopo la benedizione del parroco di Castel S. Pietro, don Gabriele Riccioni, sono intervenuti il presidente regionale Avis Maurizio Pirazzoli e la presidente provinciale Avis Sonia Manaresi, che hanno ricordato quanto prezioso sia il dono del sangue e del plasma.