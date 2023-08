Inaugurata una nuova palestra all’aperto nell’area verde di piazza Romagna

Inaugurata una nuova area di benessere e sport in piazza Romagna, a due passi dal centro sociale La Stalla e dalla scuola. Una palestra all’aperto composta da attrezzature donate al Comune e dunque a Marina Biadaioli in ricordo del figlio scomparso prematuramente. L’ideale taglio del nastro è avvenuto domenica, quando è stato scoperto anche il cartello di presentazione dell’area con una dicitura in memoria di Mattia voluta appunto da sua mamma.

"Insieme a Marina, alla sua famiglia e ai suoi amici abbiamo consegnato alla città questa palestra, voluta in memoria di Mattia, giovane vittima della strada – ha raccontato via social il sindaco Marco Panieri –. Un ricordo, un monito, una speranza rivolta a tutti noi. Grazie!".

Sono ormai numerose le palestre all’aperto presenti in varie zone della città anche molto distanti tra di loro. Le prime sono state inaugurate nel 2021 all’Osservanza (a due passi dall’auditorium) e nell’area verde di via Kolbe (di fronte alla palestra Veterani dello sport). A queste se ne è poi aggiunta un’altra, realizzata alla fine dello scorso anno, nel prato adiacente il centro sociale Giovannini (quartiere Marconi) finanziata da Despar.

Negli ultimi è toccato invece al parco Tozzoni, area verde molto frequentata dagli amanti dello sport e dell’attività fisica all’aria aperta durante tutto l’anno, beneficiare di un provvidenziale intervento. Le attrezzature fitness installate ormai diversi anni fa erano diventate da tempo obsolete. Per questo motivo, è diventato necessario acquistare nuovi attrezzi sportivi idonei a sostituire e a svolgere le stesse funzioni comprese quelle legate al percorso Vita.