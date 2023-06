Inaugurate le panchine della gentilezza

Sono state inaugurate ieri pomeriggio, nel parco Walter Grandi, in via Benedetto Croce, le due panchine viola, il colore della gentilezza, dove i bambini e le loro insegnanti hanno scritto nei giorni precedenti parole gentili destinate ai fruitori del parco, un messaggio positivo per tutto il quartiere.

All’inaugurazione erano presenti gli alunni del Gruppo territoriale dei Servizi educativi 06 del quartiere Campanella, le loro educatrici e docenti e le famiglie, il vice sindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, l’assessora Ambiente e Gentilezza, Elisa Spada, e l’Associazione

’Insieme per un futuro migliore’.

"L’inaugurazione è l’occasione per condividere un percorso che mette al centro la gentilezza come base per costruire relazioni positive", commentano Spada e Castellari.