Inaugurazione del Ferrari Club Imola

Verrà inaugurata questa mattina alle 11, nella sala ‘Terre&Motori’ dell’Autodromo, la sede sociale del neonato Scuderia Ferrari Club di Imola. Il programma prevede il taglio del nastro da parte del sindaco Marco Panieri, accompagnato dal presidente del Ferrari Club, Gianmarco Gamberini. A seguire, il discorso di presentazione del club, nel quale verrà illustrato il programma di massima del sodalizio per il 2024. Scuderia Ferrari Club è una società consortile, senza scopo di lucro, fondata nel 2006 da Ferrari con l’obiettivo di coordinare le attività dei molti tifosi Ferrari, riuniti in club operanti in tutto il mondo. Oggi la società conta 190 club ufficialmente riconosciuti, distribuiti in 22 Paesi. Un insieme di nazionalità, culture e stili di vita differenti, ma uniti dalla stessa grande passione: la Ferrari. Sempre oggi è in programma (dalle 10 alle 15) la prima apertura della pista ai pedoni della stagione 2024. Domenica 28 si replica, sempre dalle 10 alle 15. Ulteriori open day sabato 3 febbraio (10-16), domenica 11 febbraio (9-16, speciale Corrimola), domenica 18 febbraio (10-16) e sabato 24 febbraio (10-16).