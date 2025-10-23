"Incendi dolosi nel Parco". Denuncia di Legambiente

"Chiederemo alla Prefettura la convocazione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicata agli atti vandalici al Parco della Piana. Rappresentano un fatto inquietante su cui è necessario richiamare l’attenzione di tutte le istituzioni". Il sindaco Lorenzo Falchi interviene sull’escalation di incendi appiccati nell’area protetta “Podere la Querciola“ gestita dal Circolo Cias Legambiente Sesto Fiorentino. Sono stati ben quattordici gli episodi incendiari da giugno a oggi, tutti innescati a cerchi concentrici intorno all’area, come in quello che a molti è parso un preciso disegno distruttivo. Hanno mandato in fumo, ricostruisce Legambiente, oltre venti ettari di superficie e ben tre capanni di monitoraggio e controllo dell’avifauna, oltre a inestimabili danni arrecati alla flora autoctona e alla fauna locale.

Ieri mattina il presidente di Legambiente Toscana Fausto Ferruzza e il presidente di Cias Sesto Fiorentino Stefano Mattii hanno sporto formale denuncia nei confronti di ignoti al comando del gruppo carabinieri forestale di Firenze alle Cascine.

"Siamo preoccupati per l’entità e la reiterazione del crimine commesso contro questo delicato ecosistema, che, lo ricordiamo, rappresenta un brano essenziale del nascente Parco Agricolo della Piana – sottolineano i due rappresentanti di Legambiente –. Ma siamo sereni e determinati: ogni millimetro del parco sarà ricostruito con dedizione, cura dei particolari e assoluta fermezza".

Gli esponenti del gruppo ambientalista lanciano un avviso agli autori di questo ecoreato: "Non ci intimideranno mai: i moti di affetto e solidarietà che l’associazione sta ricevendo in questo momento ci convincono a operare con ancora maggior determinazione a tutela della natura e del Parco della Piana". Falchi li sostiene: "La Querciola è un’area di proprietà comunale sulla quale abbiamo investito e continueremo a investire: è uno scrigno di biodiversità da tutelare e valorizzare".