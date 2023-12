Incendio a Osteria Grande: palazzina in fiamme, evacuati tutti i residenti

Osteria Grande (Imola), 16 dicembre 2023 – Fiamme altissime, fumo denso, il tetto di una palazzina di tre piani che brucia. Le sirene dei vigili del fuoco. Ore di paura ieri sera in via Bernardi a Osteria Grande per il rogo che ha divorato il tetto di un condominio. L’incendio sarebbe iniziato stasera dopo le 20 al numero civico 54 di via Bernardi, una zona residenziale nei pressi del campo sportivo della frazione castellana.

Subito è stato dato l’allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno presto chiamato rinforzi: al lavoro con l’autoscala e numerosi mezzi sono intervenute dieci squadre da Imola e dalla provincia di Bologna. Hanno lavorato per ore e dopo le 22.30 l’incendio sembrava essere sotto controllo. Si è trattatto di un intervento di entità non piccola e le operazioni di spegnimento e bonifica sono poi proseguite a lungo nella notte.

Le famiglie presenti nel condominio e in quello adiacente (si tratta di un edificio composto da due blocchi contigui) sono state fatte tutte evacuare per precauzione e ieri sera non si registravano fortunatamente persone né intossicate né ferite a causa del rogo.

Ieri sera erano ancora incerte le cause dell’incendio per la quale andrà attesa la relazione stilata dai vigili del fuoco.

Dal momento che ha preso fuoco il tetto non è da escludere fra le ipotesi che l’incendio sia stato causato da una canna fumaria, ma questo andrà accertato.