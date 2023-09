Incendio a Sesto Imolese: fiamme partite da una casetta in legno

Imola, 11 settembre 2023 – L’hanno vista in tanti ieri la colonna di fumo che si stagliava nei cieli di Sesto Imolese. Il risultato di un Incendio sviluppatosi “da una pertinenza esterna in legno all'abitazione (e non da un capannone come precedentemente scritto, ndr), ubicata in via San Vitale – spiegano i vigili del fuoco -, poi propagatosi verso la copertura della casa, sempre in legno, attraverso un cappotto termico esterno all'abitazione verosimilmente in lana di roccia, rendendo di fatto l'abitazione di due piani fuori terra non più fruibile”.

Mente l’incendio era in corso, le fiamme si sarebbero anche “propagate nella proprietà attigua verso una struttura verandata vicina – spiegano i pompieri -, ad uso deposito di materiali ferrosi e attrezzature per lavorazione di metalli”.

Qui, i prodotti della combustione hanno provocato danni strutturali al deposito rendendolo di fatto non fruibile. Cause non potute accertare nell'immediatezza dell'evento.

Al momento sono ancora in corso le attività di indagine da parte del nucleo dei vigili del fuoco.