Incendio a Imola, a fuoco un’auto e un furgone

Imola (Bologna), 18 dicembre 2023 – Doppio incendio in città. E doppio intervento dei vigili del fuoco per due veicoli, un’auto e un furgone, devastati dalle fiamme nell’arco di poche ore. Secondo le prime informazioni, i due casi sarebbero accidentali e non legati in alcun modo.

Poco prima delle 8 ha preso fuoco una Ford Focus in un parcheggio di via Tiro a Segno. L’ipotesi più probabile è un corto circuito. I vigili del fuoco hanno rapidamente spento le fiamme (il fumo era visibile da un’ampia zona della città), ma il rogo ha danneggiato anche un’auto vicina. Sul posto è intervenuta anche una volante del commissariato di polizia.

Un altro incendio simile si è verificato intorno alle 14. Ha preso fuoco il furgone di una ditta che era in sosta sulla Selice, vicino alla rotonda del casello dell’A14.

I vigili del fuoco sono subito intervenuti ma il veicolo è andato distrutto. Anche in questo caso si sospetta una causa accidentale: non sono stati coinvolti altri veicoli e in base alle informazioni raccolte non ci sono feriti.

Sono intervenuti anche i carabinieri.