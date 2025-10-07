Incendio da Babetta: avvolto dalle fiamme, distrutti vestiti e arredi. “Una cosa drammatica”

Imola, 7 ottobre 2025 – Fuoco, fiamme, fumo. Vetrina sfondata, ferro e plastica sciolti, bancone bruciato. E la maggior parte dei vestiti, che da 35 anni sono il Dna di Babetta Boutique in via Emilia, da buttare via. “Una situazione drammatica”, dice Maria Aldina Galletti Salani, al fianco di Irene Ronchini. La loro attività è nata il 6 ottobre del 1990. Trentacinque anni dopo, nel giorno del compleanno, sono invece costrette a fare la conta dei danni per un cortocircuito, al registratore di cassa, scatenatosi domenica mattina. La sera prima le due titolari avevano chiuso il negozio, al civico 26, facendo gli ultimi preparativi in vista della festa che si sarebbe dovuta celebrare, per l’importante anniversario, questo venerdì con 20 modelle pronte a sfilare. Invece ora vengono abbracciate dai passanti e dagli amici, anche loro dispiaciuti per quanto successo a una storica attività della città.

“Domenica mattina, poco prima delle 9, ho ricevuto una chiamata dal sistema antifurto. Poi dai carabinieri”, racconta Aldina. Una volta arrivata in via Emilia ecco il disastro. Fuoco, fiamme, acqua dovunque. Cenere, fumo, aria irrespirabile, tanto che ieri pomeriggio ancora si entrava nel negozio in mascherina. E poi le grucce appendiabiti e il condizionatore sciolti dal calore. “Avevamo da poco sistemato la collezione nuova e invernale. Un danno enorme, tutta la roba è rovinata. Parliamo di cappotti anche da 800 euro”, prosegue con la voce strozzata Aldina. Secondo le prime ricostruzioni il cortocircuito al registratore di cassa si sarebbe provocato dopo la caduta di acqua da un tubo nel soffitto. Un processo che ha quindi innescato le fiamme e il rogo. Mentre la pista dell’incendio doloso è stata subito esclusa.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Imola. I due militari dell’Arma, arrivati per primi in via Emilia, hanno iniziato a spegnere l’incendio con l’estintore che avevano in auto. Un atto che ha evitato che si propagassero ulteriormente le fiamme all’interno del locale. Poi, l’arrivo dei vigili del fuoco e lo spegnimento del disastro.

Danni che ora potrebbero ammontare a 250mila euro. Ma anche di più, considerando arredi, vetrina e muri, oltre a centinaia di capi d’abbigliamento bruciati o affumicati. “Ci vorranno mesi e mesi per riaprire”, conclude dispiaciutissima Aldina. Un dispiacere condiviso anche da tantissimi cittadini imolesi.