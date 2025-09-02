Incendio in capannone a Castel San Pietro: danni e paura

Castel San Pietro, 2 settembre 2025 – Paura nella zona industriale di via Meucci. Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio che si è scatenato all’interno della Exe.It, azienda specializzata in servizi informatici.

I motivi del rogo, che ha interessato in particolar modo la parte superiore dell’edificio e il tetto, sono ancora al vaglio degli inquirenti.

L’incendio non avrebbe provocato feriti o intossicazioni.

Sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco, anche i carabinieri e una pattuglia della polizia locale per gestire il traffico e impedire l’avvicinamento dei ’soliti’ curiosi. Le operazioni sono proseguite fino a tarda serata.