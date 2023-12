Incendio a Osteria Grande: "Fiamme alte e fumo, sono fuggito di corsa"

Osteria Grande (Imola), 18 dicembre 2023 – Con ogni probabilità è stata la canna fumaria ad avviare il pauroso incendio che nella serata di sabato ha gravemente compromesso due appartamenti e costretto all’evacuazione 18 persone residenti negli altri appartamenti della palazzina di via Bernardi. Le fiamme hanno avvolto il tetto della palazzina intorno alle 19.45, distruggendo in breve tempo i due appartamenti mansardati e costringendo alla frettolosa fuga i residenti.

L’intervento, sabato sera, effettuato da varie squadre dei Vigili del fuoco

"Mi trovavo davanti alla tv e stavo attendendo l’inizio del telegiornale quando mi hanno citofonato dicendo di uscire subito dall’abitazione prendendo soltanto la prima giacca a disposizione, senza portare con me nulla", sono state le prime dichiarazioni dell’uomo che assieme alla moglie risiede nella mansarda accanto all’appartamento dove ha avuto avvio l’incendio.

Lui, come tanti altri residenti, sono rimasti ore sotto la palazzina a osservare il lavoro instancabile dei Vigili del Fuoco intervenuti da Bologna, Imola, Medicina e San Lazzaro con mezzi che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’abitazione fino all’una di notte, con l’incendio che pareva domato intorno alle 22.30 prima che un nuovo focolaio si accendesse costringendo ad un nuovo intervento.

"Chi può passerà la notte dai parenti, per due famiglie invece abbiamo messo a disposizione due appartamenti che potranno ospitarli almeno fino a lunedì notte, poi valuteremo il da farsi", è stato il commento del sindaco Fausto Tinti che, nel cuore della notte, si è trovato costretto anche a recuperare le lenzuola per la nottata d’emergenza delle due famiglie che non avevano altri appoggi disponibili.

Assieme al primo cittadino, l’assessore Giuliano Giordani che si trovava nella vicina Bocciofila della frazione quando, come racconta "ho visto una colonna di fuoco e di fiamme vicino al centro sportivo", e così il resto della notte lo ha passato sotto la palazzina, dando conforto ai residenti e interfacciandosi costantemente col capo squadra.

Nella mattinata di ieri, poi, i Vigili del Fuoco sono tornati sul posto assieme agli abitanti dei due appartamenti devastati dalle fiamme per operare il recupero di quei beni che si sono miracolosamente salvati dal fuoco.

Tutti gli altri otto appartamenti, invece, sono stati dichiarati nuovamente agibili da ieri, anche se alcuni di questi sono stati danneggiati dal fiume di acqua utilizzato per domare le fiamme. Non è certo, insomma, che causa acqua e odore acre di fumo, tutti i residenti scelgano di rientrare nelle abitazioni in queste ore.