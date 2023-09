Incentivi per la bicicletta. Bando da 44mila euro

Al via domani le domande per beneficiare degli incentivi per l’acquisto di bici a pedalata assistita. Il Comune, tramite Area Blu, ha infatti aperto uno specifico bando pubblico per l’erogazione di tali contributi, che ammontano in totale a 44mila euro (non più di 400 euro a famiglia per coprire al massimo metà della spesa totale), finanziati con fondi del ministero dell’Ambiente. Fondi che, a loro volta, fanno riferimento al progetto comunale ‘Collegamenti ciclabili a Nord-Ovest Imola Bike friendly’ collegato al Programma di incentivazione della mobilità urbana sostenibile.

Tale progetto ha previsto diverse linee di azione: la realizzazione di una parte del sottopasso ciclopedonale di Pontesanto, per l’altra parte finanziato dal progetto ‘Bike to work’; la realizzazione della pista ciclopedonale in sede propria di collegamento tra questo sottopasso e il sottopasso ferroviario N8 e appunto l’incentivo per l’acquisto delle bici a pedalata assistita per uso urbano (non professionali).

Possono richiedere l’incentivo i residenti nel comune di Imola e sarà possibile usufruire dei contributi una sola volta e per una sola bici per nucleo familiare. Non sarà possibile richiedere contributi erogati da altri enti pubblici per il medesimo mezzo acquistato.

L’entità del contributo, a copertura parziale delle spese a carico dei beneficiari, viene fissato come detto in 400 euro. E in ogni caso l’incentivo concesso ai beneficiari non potrà superare il 50 % della spesa sostenuta per il solo acquisto della bici.

Gli incentivi previsti si riferiscono a veicoli nuovi di fabbrica, acquistati con documentazione fiscale italiana. Il beneficiario del contributo concesso si impegna a detenere il mezzo acquistato per un periodo di almeno due anni dalla data di acquisto. L’incentivo è riconosciuto sul prezzo finale comprensivo di Iva. Non vengono riconosciute, ai fini del calcolo dell’incentivo, eventuali spese di spedizionetrasporto e per accessori.

I contributi vengono liquidati fino ad esaurimento del fondo, secondo l’ordine temporale di presentazione delle domande. Scadenza bando 31 maggio 2024. Tutte le informazioni sul sito di Area Blu alla sezione ‘Amministrazione trasparente’.

"L’incentivo nasce con l’obiettivo di contribuire all’acquisto di bici a pedalata assistita che sono uno strumento importante per facilitarne l’utilizzo anche per distanze più lunghe – spiega Elisa Spada, assessora all’Ambiente e alla Mobilità sostenibile –. Questa iniziativa potenzia ulteriormente le azioni in corso per promuovere la mobilità sostenibile nei percorsi quotidiani, come ad esempio i percorsi casa-lavoro del progetto ‘Bike to work’".