Incentivi veicoli elettrici. Pd: "Governo miope"

Il decreto attuativo adottato dal ministero dell’Ambiente, che disciplina gli incentivi a fondo perduto per l’acquisto di veicoli elettrici escludendo dai contributi Imola e altre città della Romagna, finisce nel mirino di Comune e Regione. In particolare, a essere contestata dal centrosinistra è la scelta di premiare solo le realtà comprese nelle cosiddette ‘Aree urbane funzionali’ individuate dall’Istat in base al censimento del 2011.

"È inaccettabile che il Governo, basandosi su dati ormai superati di oltre dieci anni, abbia deciso di escludere dal beneficio degli incentivi per l’acquisto delle auto elettriche territori come Imola, che da anni applicano rigide misure antismog e partecipano attivamente ai Piani aria regionali nel bacino padano, una delle aree italiane più critiche per la qualità dell’aria – afferma Fabrizio Castellari, ex vicesindaco e attuale consigliere regionale del Pd –. Punire così un territorio che si è sempre fatto carico di vincoli e sacrifici significa solo rallentare la transizione ecologica e danneggiare cittadini e imprese che invece dovrebbero essere sostenuti. Vi è in questa scelta una miopia grave. Da una parte si chiede sacrifici ai cittadini con limiti e restrizioni per migliorare la qualità dell’aria, dall’altra si nega loro l’opportunità di accedere a strumenti concreti per andare verso un futuro più sostenibile".

Dal Comune, ieri sulla vicenda è intervenuta anche la vicesindaca Elisa Spada, titolare della delega alla Mobilità sostenibile. "È paradossale che proprio chi è maggiormente impegnato nella lotta all’inquinamento venga escluso da un sostegno concreto che potrebbe accelerare la transizione verso l’elettrico – le parole di Spada –. Chiediamo che il ministero riveda i criteri di accesso agli incentivi, includendo tutti i comuni che aderiscono ai Piani aria regionali, che applicano misure antismog e che si trovano in aree di superamento dei limiti di qualità dell’aria".