Inchiesta sociale di Ires. La casa è un miraggio per le fasce più deboli. E si taglia sulla salute

di Enrico Agnessi

Un imolese su cinque, tra quelli che si collocano nella fascia socio-economica più bassa della popolazione, ha difficoltà a trovare casa. E più di uno su tre, nel totale degli intervistati, ha dovuto rinunciare a una prestazione medica a causa di liste attesa troppo lunghe o per motivi economici. Sono alcuni dei punti emersi dall’inchiesta sociale portata avanti nei mesi scorsi a livello metropolitano da Ires Emilia-Romagna.

Con 631 interviste "complete e classificabili", il circondario imolese contribuisce per oltre il 10% del totale, attraverso il coinvolgimento di tutti e dieci i comuni del territorio, allo studio. Si tratta tecnicamente di una "inchiesta massiva con campione non probabilistico", vale a dire non statisticamente rappresentativo. Come precisa però Gianluca De Angelis (Ires Emilia-Romagna), presentando ieri mattina il report nella sede della Cgil imolese, la numerosità del campione permette di dire "quali condizioni è statisticamente ragionevole attendersi che possano verificarsi in modo correlato tra loro".

I risultati, dunque: innanzitutto, rispetto a quello del resto della provincia di Bologna, il campione imolese è più concentrato negli strati medio (42,16%) ed elevato (23,93%) rispetto a quello basso (33,91%) della popolazione. Tra gli intervistati, per dirla con De Angelis, emerge una "condizione abitativa migliore" della media metropolitana, che si attesta in una "fascia economica più alta" e con una "condizione positiva legata alla rendita".

I problemi però, anche a queste latitudini, non mancano di certo. Il primo punto sotto la lente è quello relativo alle difficoltà nel trovare casa: incontra problemi il 10% degli intervistati (contro il 18% della media provinciale), quota che sale tuttavia al 20% nello strato più povero della popolazione. Le criticità sono note: non bancabilità, difficoltà nel disporre delle garanzie necessarie e richieste di acquisto o affitto troppo elevate.

C’è poi il tema della sanità: il 37,4% degli intervistati ha dovuto rinunciare negli ultimi tempi a una prestazione medica, contro il 49,2% della media provinciale. Ma nello strato più basso della popolazione, dove il rinvio delle spese sanitarie è al secondo posto tra le voci tagliate dal bilancio familiare dopo quella relativa a spese e viaggi, la forbice si accorcia: 51,7% contro 56,4%

Sul fronte del lavoro, il 77,6% degli imolesi intervistati è impiegato a tempo pieno; e nel 68,7% dei casi ha un guadagno superiore ai 1.500 euro. Ai sindacati viene chiesto un migliore inquadramento e una retribuzione più alta nel 52,6% dei casi (contro la media provinciale del 59,4%) e si punta più del resto dell’area metropolitana su conciliazione dei tempi di vita-lavoro, turni e carichi in servizio.

"Il lavoro non è più uno strumento di emancipazione – avverte Stefano Moni, segretario generale Cgil Imola –. Oggi si è poveri anche lavorando. Se il salario non supera i 1.500 euro al mese, non si ha una casa di proprietà e manca un aiuto dalla famiglia di origine oggi si fa fatica. La rinuncia alle cure è una cosa drammatica. Bisogna rimettere al centro il lavoro e ripartire dalle condizioni di chi lavora: servono salari più alti e meno precarietà".