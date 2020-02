Imola, 25 febbraio 2020 - Uno scontro di proporzioni colossali. Un tamponamento (FOTO) a catena fra cinque camion e un'automobile ha mandato in tilt il traffico dell'A14 fra Imola e Toscanella. E' successo questa mattina poco dopo le 8, quando tutta le zona era gravata da una pesante nebbia. E non è tutto, perché durante le operazioni di soccorso si soo verificati altri tre schianti, presumibilmente senza grosse conseguenze.

Da chiarire per il momento la dinamica dell'incidente principale, mentre l'autostrada in direzione Ravenna è completamente bloccata. Sul posto i vigili del fuoco con due mezzi che stanno cercando di estrarre un camionista intrappolato fra le lamiere. Al momento non si registrano feriti gravi.

E' stata temporaneamente chiusa l'autostrada dagli uomini della polizia stradale mentre i sanitari del 118 arrivati a bordo di tre ambulanze e un'auto medica stanno prestando i soccorsi ai feriti (video)

Il traffico

Autostrade avvisa che ci sono sette chilometri di coda in aumento e, per chi è diretto verso sud, consiglia di uscire a a Bologna San Lazzaro, seguire le indicazioni per Rimini lungo la via Emilia per poi rientrare a Imola