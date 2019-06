Castel San Pietro (Bologna), 17 giugno 2019 – Un incidente in A14, avvenuto intorno alle 10, sta provocando disagi per il traffico. In autostrada alle 10.50 c'erano 9 chilometri di coda (in diminuzione) tra il bivio A14/Diramazione Ravenna e Castel San Pietro Terme in direzione A1. Nello schianto sono state coinvolte quattro auto e due persone sono rimaste lievemente ferite.



Sul posto è intervenuto personale di Autostrade per l'Italia, che monitora la circolazione. Per chi è diretto a Bologna, si consiglia di entrare al casello di Castel San Pietro. Per quanto riguarda l'uscita, invece, provenendo da Ancona, meglio optare per Faenza. In alternativa si può utilizzare la via Emilia. La circolazione è congestionata anche in direzione Ancona.

© Riproduzione riservata