Incidente all’incrocio Suv ribaltato, due feriti

Momenti di paura per un incidente, venerdì pomeriggio, all’incrocio tra via Della Resistenza e via Campanella, nell’omonimo quartiere cittadino. Due imolesi, di 67 e 65 anni, sono stati trasportati all’ospedale Maggiore di Bologna, in condizioni non gravi, per ulteriori accertamenti. A intervenire prontamente sul posto sono stati i Carabinieri di Imola, che hanno compiuto i rilievi di rito.

Al momento dello schianto, il semaforo all’intersezione tra le due vie era momentaneamente fuori servizio e lampeggiante: era presente anche il personale della ditta che si occupa della manutenzione degli impianti.

Le auto coinvolte sono una Dacia Sandero e una Bmw X1: entrambi hanno attraversato l’incrocio e si sono scontrate, l’esatta dinamica dè al vaglio delle autorità compententi.

L’urto è stato talmente violento, che la Bmw X1 proveniente da via Campanella, si è ribaltata, dopo essere stata colpita sul fianco. Danneggiato anche il furgone della ditta che si stava occupando della manutenzione e del ripristino del semaforo: gli operai che stavano lanorando in quel momento si sono, per fortuna, presi solo un bello spavento, e sono rimasti illesi.

Sono arrivate sul posto due ambulanze e l’auto medica, per prestare i primi soccorsi ai feriti. I conducenti, come abbiamo riferito all’inizio, sono stati trasportati al Maggiore.

Naturalmente, lo schianto ha portato in strada moltissime persone, che hanno anche avvertito le forze dell’ordine. I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri di Imola, che hanno anche gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei due mezzi danneggiati.