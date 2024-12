Tremendo incidente, si schianta in auto contro un albero: grave un uomo

Fontanelice, 19 dicembre 2024 – Brutto incidente all'ingresso di Fontanelice, auto si schianta contro un albero a lato della strada, ferito un uomo.

Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, l’incidente, avvenuto intorno alle 13.30, è avvenuto sulla Montanara, all’uscita di Fontanelice verso Imola. L’auto si è schiantata contro un albero, per cause in via di accertamento.

Il conducente del mezzo, ferito seriamente, è stato soccorso dal 118 ed è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna in elicottero. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia locale del corpo unico del Circondario, che ha svolto i rilievi e dovrà accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

Nel retro dell’auto c’era anche un cane, estratto dall’auto, praticamente illeso.