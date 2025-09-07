Incidente autostrada A14 oggi: tre feriti nell’auto fuori strada

Castel San Pietro (Bologna), 7 settembre 2025 – Ancora un incidente nel martoriato tratto di A14 tra la diramazione per Ravenna e Bologna: una manciata di chilometri che, chi percorre spesso l’autostrada Adriatica, sa essere sempre pieno di insidie, code e possibili schianti.

Stamattina alle 7,15, un’auto è uscita di strada all’altezza del casello di Castel San Pietro: il guidatore e due passeggeri sono rimasti intrappolati nell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarli dalle lamiere contorte dell’Audi A1. Nessuno dei feriti è grave: due hanno rifiutato le cure mediche, mentre la terza è stata trasportata in ospedale con codice di minore gravità.

Anche oggi è giornata di grandi (e ultimi) rientri dal mare verso le città: per tutta la giornata sono previsti volumi di traffico sostenuto in direzione nord: al momento sono segnalati code a tratti tra Rimini e Bologna.

Ieri notte, intorno alle 21, all'altezza del km 41 in direzione nord, ancora un grave incidente: un’altra persona che era rimasta incastrata nel veicolo è stata liberata dai vigili del fuoco. Sul luogo del sinistro è intervenuto il personale del 118. Il ferito è stato soccorso e portato via in elicottero in codice di media gravità.