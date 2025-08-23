Sam, un addio pesante

Sam, un addio pesante
Cronaca
CronacaIncidente in vacanza: bambino di 9 anni investito sul lungomare
23 ago 2025
MARCELLO IEZZI
Cronaca
Incidente in vacanza: bambino di 9 anni investito sul lungomare

Il piccolo era in villeggiatura assieme ai nonni a Grottammare, nelle Marche. È stato travolto da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali

Imola, 23 agosto 2025 – Un bambino di 9 anni, di Imola, in vacanza a Grottammare (in provincia di Ascoli Piceno) con i nonni, è stato investito da un’auto mentre attraversava il lungomare Alcide De Gasperi sulle strisce pedonali, in direzione dell’hotel Eden.

L’incidente è accaduto ieri, attorno alle 13,15, mentre molti bagnanti stavano tornando nelle strutture ricettive per l’ora di pranzo.

Il bimbo, M. B. le sue iniziali, è stato soccorso dal personale sanitario partito dall’ospedale di San Benedetto ed è stato successivamente stabilizzato sull’ambulanza.

Il piccolo è stato quindi trasporto al pronto soccorso in codice giallo traumatico.

I sanitari hanno rilevato un trauma cranico con ferite e contusioni, ma il piccolo paziente è rimasto fortunatamente sempre vigile.

Comprensibile la preoccupazione dei nonni e dei primi soccorritori, ma la situazione clinica del bambino sembra non destare particolari preoccupazioni. Per i rilievi tecnici del sinistro è intervenuta una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo radio mobile di San Benedetto.

I militari stanno già indagando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e fondamentali saranno anche le testimonianze delle tante persone che hanno assistito al sinistro.

