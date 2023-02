Incidente a Imola: perde il controllo e si schianta con l’auto sulla Bretella

Decisivi i soccorsi del 118: l’uomo, che è rimasto incastrato tra le lamiere, è stato immediatamente trasportato all’ospedale (foto d’archivio)

Imola, 6 febbraio 2023 – Un nuovo incidente in via della Cooperazione a Imola.

Un uomo di 59 anni è rimasto gravemente ferito in uno schianto avvenuto sabato sera poco prima delle 23. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto, l’uomo avrebbe perso il controllo della propria autovettura e sarebbe perciò finito fuori strada, facendo tutto da solo.

Al momento infatti non risultano coinvolti altri veicoli.

Per soccorrere l’automobilista, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno estratto dalle lamiere, dove era rimasto incastrato, e poi consegnato ai sanitari del 118, questi ultimi sopraggiunti sul posto con ambulanza e automedica. Il cinquantanovenne è stato poi trasportato al pronto soccorso in codice di massima gravità. I vigili del fuoco del distaccamento permanente di Imola hanno poi provveduto a mettere in sicurezza lo scenario, ripulendo anche la carreggiata anche dai detriti lasciati dalla carrozzeria dell’auto incidentata.

Sul posto è intervenuta inoltre la polizia loca le: gli agenti hanno eseguito i rilievi del caso e spetterà a loro stabilire la precisa dinamica e le cause dell’incidente.

Non è la prima volta che via della Cooperazione è teatro di incidenti, anche molto gravi, soprattutto nel tratto del sottopassaggio. Tre anni fa, per esempio, un uomo di 35 anni si è capottato con la propria auto dopo avere sbandato: è rimasto incastrato nell’abitacolo e poi trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore data la gravità delle ferite riportate. In auto con lui c’era anche un altro ragazzo, che però rimase quasi illeso e ricevette soltanto pochi giorni di prognosi.

